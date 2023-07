Nel commento audio di Guardiani della galassia Vol. 3, il cinecomic Marvel di James Gunn arrivato nelle sale a maggio, il regista ha risposto indirettamente ad alcuni quesiti dei fan.

Ha ad esempio parlato dell’assenza dei riferimenti al Blip, termine che indica la sparizione (e poi riapparizione) di metà della popolazione in seguito allo Schiocco di Thanos per un periodo di cinque anni.

Facendo riferimento alla scena in cui Peter spiega la morte di Gamora e il suo “ritorno” al personaggio di Daniel Melchior, Gunn ha precisato che la sua intenzione in quel momento era riassumere gli eventi dei “due grossi film di Avengers” ma senza esagerare con i dettagli, usando una persona poco istruita sugli aspetti scientifici degli eventi come Star-Lord.

Ha poi aggiunto: “Non volevo impelagarmi nella menzione del Blip perché temo che se ci fosse stato il Blip, tutti nell’universo sarebbero diventati completamente pazzi“.

Ha così preferito limitarsi solamente a una parte della storia, anche alla luce del fatto che il post-Schiocco era già stato trattato da altri progetti Marvel.

