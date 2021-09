Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista sull’addio a Drax: “Tutto ha una fine”

è tornato a parlare con Comicbook del suo addio a Drax e all’Universo Cinematografico Marvel con

“È il nostro terzo film, dobbiamo chiudere la storia” ha commentato l’attore, prima di aggiungere:

È stato un viaggio pazzesco con qualche dosso qui e lì. Non vedo l’ora, il cast e ovviamente il regista sono come una famiglia per me. Il mio viaggio è iniziato così e non vedo l’ora di concludere, anche se sarà una sensazione agrodolce.

Voglio dire, ho iniziato con i Guardiani nel 2013 e quando uscirà questo film sarà il 2023, perciò si sarà trattato di un viaggio di 10 anni.