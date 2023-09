Su Disney+ è da poco disponibile un documentario sul making of de Guardiani della Galassia 3 (LEGGI LO SPECIALE) dove vengono svelati alcuni retroscena sull’Alto Evoluzionario. In particolare, la costumista Judianna Makovsky ha spiegato come il regista James Gunn abbia spinto il suo team e quello dei truccatori a pensare al di là dei materiali di partenza quando si è trattato di concepire il villain del film, interpretato da Chukwudi Iwuji.

Ecco le sue parole:

Abbiamo iniziato con le immagini del fumetto e James diceva: “Non è quello che volevo che fosse. Come ha fatto ad arrivare a questo punto?“. Nei fumetti funziona. Ma l’evoluzione del personaggio in questa sceneggiatura lo ha reso nuovo, unico e diverso. È iniziato con il trucco e devo dire che è stata una grande collaborazione con Legacy Effects, che ha realizzato molti bozzetti del trucco.

