Durante il Comic-Con di San Diego da poco conclusosi, la scenografa di Guardiani della Galassia vol. 3 Beth Mickle ha parlato ai microfoni di Screen Rant del lavoro realizzato per il film, e delle sfide più grandi che questo le ha portato.

La Mickle ha risposto che, senza dubbio, una delle sfide più grandi é stato realizzare il bizzarro design per il quartier generale della Orgocorp: “Decisamente tutto il set della Orgo. Si trattava di rendere interessanti design fatti di ossa e carne. E di convincere le persone che quello era un mondo nella quale delle persone riuscissero a vivere. Qualcosa credo di totalmente inedito rispetto a quanto fatto in precedenza. Per questo credo ci fossero pare che riserve e dubbi a riguardo. Ma alla fine, ci siamo resi conto che era qualcosa di così originale che il pubblico avrebbe per forza di cose reagito in qualche modo. In effetti, delle molte reazioni e pareri post film, la maggior parte riguardavano proprio quello“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è arrivato al cinema il 3 maggio, mentre su Disney+ arriverà il 2 agosto. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

