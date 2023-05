Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anche Guardiani della Galassia Vol 3 ha delle scene nei titoli di coda: portando avanti la tradizione dei Marvel Studios, il film scritto e diretto da James Gunn include due scene, una alla fine dei titoli finali e una alla fine dei titoli di coda veri e propri. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto il film, o rischiate degli spoiler.

Guardiani della Galassia 3: la spiegazione della prima scena nei titoli di coda

Dopo la battaglia con l’Alto Evoluzionario, i Guardiani si sciolgono. Peter torna sulla terra per riabbracciare suo nonno, Mantis decide di partire in un viaggio in solitaria, Gamora torna dai Ravagers, e infine Nebula e Drax gestiranno Ovunque. Rocket diventa il nuovo capitano dei Guardiani della Galassia, e nella prima scena dopo i titoli di coda lo vediamo indossare la nuova uniforme, circondato dai suoi nuovi compagni di squadra: Cosmo, Adam Warlock, Kraglin, l’immancabile Groot (in una forma ancora più grossa che ricorda quella di King Groot dei fumetti) e una delle bambine salvate, che altro non è che Phila-Vell, la futura Quasar. I sei stanno discutendo di quale sia la loro canzone preferita, e Rocket svela che la sua preferita è Come and Get Your Love (Redbone), già presente all’inizio del primo film. Al termine del discorso, si preparano ad affrontare una mandria di alieni, in perfetto stile Guardiani della Galassia.

Guardiani della Galassia 3: la spiegazione della seconda scena nei titoli di coda

La seconda scena è più breve, e ci mostra Peter che fa colazione con suo nonno, parlando del figlio quarantenne dei vicini. Mentre i due discutono, la telecamera esita sul giornale, con un articolo dedicato a Kevin Bacon (che va a richiamare lo speciale di Natale dei Guardiani disponibile su Disney+). Alla fine della scena, lo schermo diventa bianco e lascia il posto alla scritta “Il Leggendario Star Lord tornerà”.

Non sappiamo in quale progetto rivedremo quindi Chris Pratt indossare nuovamente i panni di Peter Quill, ma ormai l’eroe è tornato sulla Terra e potrebbe aiutare gli Avengers nelle battaglie future.

