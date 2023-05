In Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, Will Poulter debutta nei panni di Adam Warlock, personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby apparso per la prima volta nel 1967 in un fumetto della Marvel.

Tecnicamente, per quel che concerne il Marvel Cinematic Universe il “bozzolo” del personaggio era già stato avvistato in una delle scene post-crediti di Guardiani della Galassia 2. L’intenzione iniziale di James Gunn era, al principio, quella di introdurre Adam Warlock proprio nel secondo capitolo, ma ha poi preferito ritardare la cosa in maniera tale da dargli tutta la rilevanza del caso.

In attesa di proporvi la nostra intervista con Will Poulter, riportiamo quello che l’attore ha detto durante un’intervista con Screen Rant focalizzata proprio sul futuro di Adam Warlock.

Non so dove sia diretto, se lo sapessi te lo direi. Ma non lo so. Mi sento molto onorato perché so che è un personaggio molto amato e che i fan erano emozionati all’idea di vederlo. Desideravo solo provare a cercare di rendere giustizia a quello che James aveva scritto. Sono grato di aver avuto questa possibilità e sarei emozionato dal poter continuare a esplorare la sua evoluzione. Ma non so esattamente dove sia diretto.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio.

