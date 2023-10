Durante un’intervista con Bustle, Gwyneth Paltrow ha parlato dei suoi progetti futuri e ha rivelato che vorrebbe smettere di essere una figura pubblica.

Parlando della possibilità che durante la vecchiaia possa elargire consigli su come affrontare i 70-80 anni età con grazia, l’attrice ha ammesso: “Conoscendomi ci proverò probabilmente, o magari diro: ‘Vaffanc*lo’ e sparirò dalla circolazione e non mi farò più rivedere“.

L’attrice, di 51 anni, ha poi assecondato l’idea di fare “un’uscita di scena drammatica” per i suoi 55 anni. “Ne sarei felice, sparirei dalla vita pubblica e non mi farò più rivedere“.

“Credi sia vero?” le ha chiesto la giornalista Emma Rosenblum. “Sì” ha ribattuto l’attrice.

Un altro argomento affrontato è quello dei nepo baby, rispondendo a una polemica di qualche tempo fa verso i “figli di“, che avrebbero avuto la strada spianata verso il successo grazie alle loro parentele:

Non c’è nulla di sbagliato nel voler fare quello che fanno i tuoi genitori. Nessuno fa polemica su un bambino che dice: “Voglio fare il dottore come mio padre e mio nonno“. La verità è che se cresci in una casa di artisti che fanno arte e musica, è una cosa che senti vicina… credo sia un appellativo orribile. Spero che i miei figli si sentano liberi di diventare ciò che vogliono, senza badare a quello che pensa la gente.