SAG Awards, Jamie Lee Curtis si definisce “nepo baby” e parla dei suoi esordi

Jamie Lee Curtis ha vinto il SAG Award come migliore attrice non protagonista in Everything Everywhere All At Once ieri sera, un grande riconoscimento dopo una carriera costellata di successi ma non di premi (l’unica altra volta che venne nominata al SAG Award fu nel 1994 per True Lies).

In apertura di serata, durante un segmento in cui alcuni attori hanno fatto dei brevi monologhi parlando dei loro esordi e del motivo per cui hanno deciso di fare gli attori, si è definita una “nepo baby”, riprendendo una polemica di qualche tempo fa verso i “figli di“, che avrebbero avuto la strada spianata verso il successo grazie alle loro parentele. L’attrice ha raccontato di aver fatto il suo debutto in una serie, Operazione sottoveste (ispirato al film di suo padre, Tony Curtis), alla fine degli anni settanta. Ma fu l’insuccesso di quella serie a condurla poi al vero debutto in Halloween:

Ho ricevuto la mia tessera della SAG quando avevo 19 anni, quando firmai un contratto con gli Universal Studios e partecipai a una serie tv della ABC intitolata Operazione sottoveste, basata su un film con mio padre Tony Curtis (nepo baby!!). Ebbene, un anno dopo persi il lavoro e pensai che la mia vita sarebbe finita lì. Ma la buona notizia è che se non fossi stata licenziata da Operazione sottoveste non avrei mai avuto l’opportunità di fare l’audizione per un piccolo film horror a basso budget intitolato Halloween che cambiò la mia vita. Mi chiamo Jamie Lee Curtis e sono orgogliosa di essere un’attrice.

Jamie Lee Curtis proudly referring to herself as a nepo baby during her “I am an actor” speech was perfection #SAGAwards pic.twitter.com/5vksrPUHTh — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 27, 2023

Quando, poco dopo, l’attrice ha ricevuto il suo SAG Award, ha esclamato “ma non scherziamo!” e ha baciato la collega Michelle Yeoh sulla bocca, per poi tornare a parlare dei suoi genitori “importanti” (Curtis e Janet Leigh):

Indosso l’anello di fidanzamento che mio padre diede a mia madre. Si odiavano, per la cronaca. Ma mia sorella Kelly e io siamo nate dall’amore. Mio padre era ungherese e mia madre era danese. Non avevano nulla, e divennero queste incredibili stelle del cinema in un’industria che amavano alla follia. I miei genitori erano attori! So che mi guardate e pensate: “Nepo baby! Ecco perché è su quel palco!”, e lo capisco. Ma la verità è che ho 64 anni e questo è un momento straordinario.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.