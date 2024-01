Dopo il successo del primo capitolo, la trilogia reboot di Halloween si è chiusa in calando: Halloween Ends, uscito nell’ottobre 2022, ha riscosso un modesto incasso al botteghino e pessime recensioni. In un’intervista con ScreenRant, Danielle Harris, interprete della figlia della protagonista in diversi film della saga, ha condiviso il suo giudizio sulla pellicola, spiegando perché dal suo punto di vista non ha ottenuto un buon riscontro.

Ecco le sue parole:

Mi è piaciuto molto di Halloween Ends, ma non mi è piaciuto come film di Halloween. Penso che se non si fosse chiamato Halloween Ends, avrebbe ricevuto ottime recensioni. I fan sono molto esigenti nei confronti di Michael Myers e lo capisco, lo capisco perfettamente. Senza Jamie Lee Curtis, non so quanto sarebbe andato bene, ovviamente, ma c’è lei e tutti vanno a vederlo.

Il finale del film sembrava chiudere definitivamente la saga, ma nel frattempo sono stati annunciati nuovi progetti. A tal proposito, Harris condivide la sua ricetta perché il franchise torni all’antico splendore:

Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro con quello che avevano. È difficile, gli studios sono difficili, ci sono molti parti in gioco, molte regole. L’ho imparato dalla differenza tra Halloween 4 e 5 e il lavoro su Halloween di Rob Zombie. Il 4 e il 5 erano al 100% sotto il controllo creativo dei produttori e del regista, e tutti facevano gioco di squadra, mentre ora c’è lo studio e ci sono altre forze in gioco che prendono decisioni basate su elementi esterni all’arte e alla storia. Spero che forse riusciremo a tornare al modo in cui era una volta, perché sarebbe bello tornare ad Halloween come Jamie e non avere un’atmosfera da studio. Che sia un po’ come era negli anni ’80.

Non sarebbe fantastico? È quello che vogliono i fan. Gli studios stanno sfornando film che i fan non vogliono vedere, mentre se mantenessero la semplicità e ci lasciassero fare quello che sappiamo fare… credo che si stiano rivolgendo alle persone sbagliate. È come quando hanno introdotto la figlia di Laurie – mi sfugge il nome in questo momento – quell’attrice è fantastica. Come attrice, sono un suo grande fan, ma non è la figlia di Laurie. Ma capisco che, dal punto di vista del marketing, lei è una grande star del cinema e ha un talento incredibile, e tutto questo attira, ma se si mantiene la semplicità, e si mantiene [la saga] nel modo in cui i fan la vogliono vedere, penso che avranno un successo ancora maggiore di quello che potrebbero già avere.