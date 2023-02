Harrison Ford sul suo ingresso nel mondo Marvel: “Tutti sembrano divertirsi un sacco”

Sappiamo già da alcuni mesi che Harrison Ford è entrato a far parte del Marvel Cinematic Unievrse dove interpreterà il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, personaggio che, in precedenza, apparteneva a William Hart, l’attore premio Oscar morto nel marzo del 2022 a 71 anni.

Parlando con l’Hollywood Reporter, Harrison Ford è tornato a commentare la sua scelta di accettare il suddetto ruolo, nonostante la sua nota ritrosia in materia di grandi franchise. Al magazine spiega che si è trattato da una parte di normale lavoro e, dall’altra, di curiosità verso un mondo che sembra divertire davvero molto gli attori che prendono parte a esso.

Non so, non posso neanche spiegare me stesso a me stesso, sto solo lavorando qua. Ho pensato “Tutti sembrano divertirsi un sacco”. Vedo tutti questi attori straordinari che se la spassano nei film della Marvel. Mi piace fare cose diverse da quelle che ho già fatto e allietare le persone con quello che faccio. E ho voluto assaggiare un pezzo di quella roba.