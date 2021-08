Per celebrare i 25 anni dalla prima pubblicazione nel Regno Unito di, la casa editrice Bloomsbury ha mostrato la copertina della nuova edizione del primo libro della saga.

“Nuova” soltanto in parte visto che per l’occasione la casa editrice ha riutilizzato l’opera originale firmata da Thomas Taylor. L’edizione speciale sarà disponibile per un solo anno (fino a esaurimento) a partire dal 9 giugno 2022.

Ecco due immagini (la prima sottolinea alcuni dettagli in copertina):

Se l’anno prossimo si celebreranno i 25 anni dalla pubblicazione del primo libro, quest’anno tocca al 20° anniversario dall’uscita del primo film della saga. Per l’occasione la Warner Bros. metterà in commercio uno steelbook celebrativo con il primo film della saga in versione 4K Ultra HD e Blu-Ray, atteso per il 26 agosto.

L’edizione conterrà anche un disco aggiuntivo con la possibilità di guardare il film in Magical Movie Mode.