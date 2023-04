In attesa di vedere chi vestirà i panni dei numerosissimi personaggi della saga di Harry Potter nella versione televisiva annunciata qualche tempo fa, c’è chi si è interrogato sul look dei personaggi ma in uno stile ben preciso.

L’illustratore Jose Maria Gonzalez ha fatto un esperimento con l’app di intelligenza artificiale Midjourney, che crea immagini a partire da descrizioni testuali. In questo caso l’istruzione è stata di realizzare dei ritratti dei protagonisti della saga ispirandosi alle opere di Leonardo Da Vinci. Il risultato, come sempre, è da un lato intrigante dall’altro… inquietante (soprattutto se si guardano gli occhi!):

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Jose Maria Gonzalez/Instagram

