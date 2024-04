Vi abbiamo già parlato della recente collaborazione fra Tom Felton e Ferrero per la linea di Kinder Joy a tema Harry Potter (ECCO I DETTAGLI).

In un’intervista che l’attore ha rilasciato a margine della promozione di quest’attività, si è potuto toccare il tema dell’evoluzione dell’arco narrativo di Draco Malfoy, il personaggio che Tom Felton ha interpretato in Harry Potter.

Ecco le sue considerazioni in merito:

Mi piace il fatto che le persone – lui è un po’ viscido, non è esattamente il personaggio più adorabile a volte – ma è bello vedere che la gente scopra quesa sua evoluzione. È davvero, davvero bello vedere la correlazione tra il fatto che Harry, cresciuto senza genitori, sia diventata una persona guidata dall’onore, l’amore e il rispetto. La verità si trova sempre nel mezzo. Draco aveva entrambi i genitori, ma non così buoni, e alla fine è diventato il bullo della situazione. Penso che il riscatto di Draco, il suo lieve riscatto – non penso affatto che era nato per essere l’eroe – si basi sulla leggera comprensione che era un bullo perché fondamentalmente veniva bullizzato lui stesso in primis. Penso che sia davvero un’evoluzione interessante.