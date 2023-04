Le possibilità di vedere Michael Mann alla regia di Heat 2 si fanno sempre più concrete.

Già mesi fa, quando era impegnato nella promozione stampa di Heat 2, il romanzo che funge da vero e proprio sequel di Heat – La sfida, capolavoro del 1995 da lui diretto e interpretato da Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, Michael Mann aveva fatto capire chiaramente che l’idea di portarlo su grande schermo non gli dispiaceva affatto.

Aveva ammesso che Heat 2 “è completamente strutturato per diventare un lungometraggio” e che, nonostante il recente ritorno alla serialità con Tokyo Vice, per il filmmaker la storia alla base del romanzo è da grande schermo, data la sua imponenza:

È una storia da piccolo film? No. È una storia da serie tv molto costosa? No. Sarà un unico, grande film.

Deadline scrive ora, in esclusiva, che il filmmaker sarebbe in fase di trattative con la Warner per dare vita al film che vedrebbe, nei panni della versione giovane di Neil McCauley, personaggio interpretato da Robert De Niro nella pellicola di metà anni novanta, Adam Driver (protagonista, fra l’altro, di Ferrari, il nuovo film di Michael Mann sulla vita di Enzo Ferrari).

La Warner e Mann non hanno commentato ufficialmente la questione. Al momento la Warner Bros starebbe valutando di finanziare in esclusiva lo sviluppo del progetto anche se alla New Regency di Arnon Milchan, co-finanziatrice del primo film, verrà data la possibilità di salire a bordo di Heat 2 se e quando la produzione si troverà in una buona fase di sviluppo.

