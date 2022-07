Heat 2, il romanzo ad opera regista Michael Mann che funge da vero e proprio sequel di Heat – La sfida, capolavoro del 1995 da lui diretto e interpretato da Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, sta per arrivare nei negozi americani.

La storia del romanzo, in uscita il prossimo il 9 agosto nelle librerie statunitensi, è ambientato un giorno dopo gli eventi del film, con un Chris Shiherlis ferito [interpretato da Val Kilmer in Heat] intenzionato a fuggire da Los Angeles a tutti i costi. La storia si sposta sia nei sei anni precedenti agli eventi centrali che agli anni successivi, con nuovi personaggi e nuovi mondi criminali.

Come ha rivelato Michael Mann a Empire nel corso di un’intervista, anche se Heat 2 si paleserà prima come romanzo, nulla impedirà poi a questa stria di configurarsi anche come vero e proprio lungometraggio.

Il regista ammette che Heat 2 “è completamente strutturato per diventare un lungometraggio”. Nonostante il recente ritorno alla serialità con Tokyo Vice, per il filmmaker la storia di Heat 2 è da grande schermo, data la sua imponenza:

È una storia da piccolo film? No. È una storia da serie tv molto costosa? No. Sarà un unico, grande film.

Ovviamente, sarà impossibile per il cast principale tornare in scena perché tutti, da Kilmer a de Niro passando per Pacino, dovrebbero essere sei anni più giovani e sarà pure interessante constatare come si andrà a configurare produttivamente una pellicola che sembra così lontana dal contesto, fatto principalmente di film supereroistici e basati su noti franchise, in cui Hollywood ama operare oggigiorno. Data la popolarità sempre costante di cui gode Heat da oltre 25 anni, Michael Mann crede che quello del film sia una sorta di “universo cinematografico a sé” sul quale vale la pena investire.

Qualche giorno fa, in occasione delle celebrazioni per i 25 anni di Heat tenutesi al Tribeca Festival (con due anni di ritardo a causa del Covid), Al Pacino aveva dichiarato che, secondo lui, Timothée Chalamet sarebbe un ottimo candidato per interpretare la versione giovane del suo personaggio, Vincent Hanna.

