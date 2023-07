Un’ora prima della dichiarazione dello sciopero, Helen Mirren ha dedicato il suo premio alla carriera alla categoria degli attori in occasione del Jerusalem Film Festival.

In occasione della presentazione di Golda, l’attrice ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e ha deciso di dedicarlo ai suoi colleghi e alle sue colleghe: “Vorrei solo dire che sono membro di una tribù, i cui appartenenti provengono da Germania, Belgio, America… sono palestinesi, israeliani, africani. Sono una tribù a cui voglio davvero dedicare questo premio, una tribù di attori. Gli attori sono persone meravigliose“.

L’interno dell’attrice si è concluso esattamente un’ora prima che la SAG-AFTRA annunciasse ufficialmente che sarebbe entrata in sciopero contro l’AMPTP. Il sindacato che rappresenta oltre 160 mila attori di Hollywood, dopo 4 settimane di trattative, ha deciso alcune ore fa che incrocerà le braccia a partire dalla mezzanotte del 14 luglio (quindi a partire dalle 9:00 di stamattina ora italiana), e rimarrà in sciopero finché non riuscirà a ottenere un contratto equo con l’associazione dei produttori americani, che rappresenta circa 300 tra studi e streamer.

