Presto ritroveremo Doug Jones in Hocus Pocus 2 dove riprenderà i panni dello zombi William “Billy” Butcherson e, proprio durante gli impegni stampa per questo film, ha potuto parlare anche della condizione alla quale tornerebbe nei panni di Abe Sapien, il personaggio che ha interpretato nei due Hellboy diretti da Guillermo del Toro.

Parlando con Screen Rant l’attore ha spiegato che:

Ogni volta che qualcuno di noi dice la sua o esprime una qualche sensazione circa il voler fare Hellboy 3, si crea questa sorta di frenesia dei fan che cominciano a dire “Oh mio Dio, lo stanno per fare!” e non è assolutamente così che funziona. Questa è una cosa che devo dire come vera e propria premessa del discorso. Il mio desiderio di ritornare a recitare in Hellboy 3 non ha nulla a che fare con l’eventualità che il film si faccia [ride, ndr.]. Non è che ho la facoltà di far scucire a uno studio 150 milioni di dollari. Ma se si dovesse fare un Hellboy 3 con Guillermo del Toro, Ron di nuovo nei panni del protagonista e Selma Blair in quelli di Liz Sherman tornerei al 100% nei panni di Abe. Ma dobbiamo guardare in faccia la realtà: ormai hanno fatto un reboot quindi è difficile che si torni indietro. Per cui non so che dirti.