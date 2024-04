Quando arriverà nelle sale Hellboy: The Crooked Man, il nuovo film diretto da Brian Taylor? Le riprese sono terminate da un po’ ormai, e ora qualcuno potrebbe aver rivelato la finestra d’uscita nelle sale del film.

In una recente intervista a The Wrap il fumettista, e padre di Hellboy, Mike Mignola ha avuto modo di parlare del nuovo universo di fumetti “Bowling With Corpses”, accennando anche al fatto che il film sopracitato dovrebbe arrivare nelle sale americane questo autunno.

Ovviamente vi terremo aggiornati su eventuali conferme o smentite.

La pellicola è basata su L’uomo deforme (Hellboy: The Crooked Man), una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie ed è diretta da Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate