Hellraiser: il regista sulle influenze del romanzo per la nuova versione di Pinhead

Dallo scorso ottobre è disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu il reboot di Hellraiser (GUARDA IL TRAILER), in cui è presente una versione femminile dell’iconico personaggio di Pinhead, affidato a Jamie Clayton (Sense8).

In un’intervista per il magazine di Empire, il regista David Bruckner ha spiegato come il romanzo originale, Schiavi dell’inferno di Clive Barker, sia alla base di tale scelta e la sua importanza nel contesto odierno:

Non avremmo mai fatto un film di Hellraiser senza una versione di Pinhead. Il personaggio era descritto come con una voce di una giovane ragazza, questa ambiguità faceva parte dell’estetica del romanzo, qualcosa che pensavamo sarebbe stato molto affascinante catturare in questa versione e nell’attuale clima e dibattito sul gender. Ci piaceva l’idea che i Cenobiti si fossero evoluti al di là di qualsiasi tipo di programmazione di gender come la intendevamo noi.

Nel cast del nuovo Hellraiser figurano anche Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”). Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer. Siamo ancora in attesa dei dettagli sull’uscita italiana che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

Ricordiamo che attualmente la HBO è al lavoro anche su una serie tv di Hellraiser che sarà scritta da Mark Verheiden (Daredevil, Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (Trick ‘r Treat), e verrà prodotta tra gli altri da Dan Farah della Farah Films e Roy Lee della Vertigo Entertainment.

FONTE: Screenrant