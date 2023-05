In un’intervista dello scorso novembre, i fratelli Russo avevano rivelato che il live-action di Hercules, che produrranno per la Disney, sarebbe stato influenzato da TikTok (qui le loro dichiarazioni).

In una recente intervista con Radio Times, Joe Russo ora specifica meglio cosa intendevano:

Viviamo in un mondo in cui la maggior parte del pubblico sotto i 30 anni è definito dalle abitudini sui social e questo cambia il modo in cui consuma contenuti, le informazioni e le storie. Come narratore, devi essere consapevole del cambiamento di quelle abitudini…

Penso che Matilda the Musical sia stato un ottimo esempio di film che, grazie a TikTok, ha fatto scalpore tra il pubblico under 3 e penso che questo sia parte del divertimento di raccontare storie globali, quando le persone di tutto il mondo improvvisamente mimano una danza da uno spezzone del tuo film; mi sono divertito come tutti a guardare quegli spezzoni di Matilda e a questo mi riferivo: all’idea di capire in che mondo si vive, a come le persone comunicano e cosa le entusiasma delle nuove storie.