Hocus Pocus 2: Doug Jones non averte il tempo trascorso dal primo film

Durante il podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Doug Jones ha parlato del suo ritorno in Hocus Pocus 2, a settembre su Disney+.

Per l’attore non sembra essere passato così tanto tempo:

Tornare tutti e quattro e avere quasi lo stesso aspetto di 30 anni fa è stato pazzesco. Sembrava che fossero passati secondi dall’ultima volta 29 anni fa perché avevo delle protesi. Ho praticamente lo stesso peso, la stessa corporatura di 29 anni fa e la stessa parrucca del primo film. Quella parrucca era stata messa a prendere polvere nel laboratorio di qualcuno e se la sono ripresa appositamente per farmela indossare di nuovo. Tutto aveva esattamente lo stesso aspetto.

Questo lo scatto che l’attore aveva condiviso dal set due anni fa:

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.