Hocus Pocus 2: Sean Murray commenta la sua assenza nel sequel

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, Sean Murray – che ha interpretato Thackery Binx nel film originale – ha parlato della sua assenza in Hocus Pocus 2.

L’attore ha compreso assolutamente la decisione di non coinvolgere nuovamente alcuni degli attori originali:

Per me Hocus Pocus ruota tutto attorno a quelle tre donne, quelle tre streghe. In realtà ho trovato molto sensato coinvolgere un altro gruppo di protagonisti con le streghe piuttosto che quello originale. Insomma, adesso siamo vecchi e pieni di rughe, chi vuole vederci così?