Come abbiamo visto, Hocus Pocus 2, sequel del film uscito trent’anni fa, ha battuto il record per il numero di minuti guardati di un film in streaming nel suo weekend di debutto da quando Nielsen ha iniziato a tenere traccia della piattaforma. Parliamo di 2,73 miliardi di minuti, che per una pellicola di 103 minuti equivalgono a 26 milioni di visualizzazioni.

Non sorprende, allora, che per Disney+ sia stato messo in cantiere un altro film con Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, ha confermato la notizia durante un’intervista con il New York Times.

Per il momento non è chiaro quando il film entrerà in produzione, né chi si occuperà di regia e sceneggiatura.

Hocus Pocus 2 è arrivato su Disney+ il 30 settembre. Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione c’era Adam Shankman, regista del sequel di Come d’incanto.

