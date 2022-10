Hocus Pocus: la prima versione dello script era molto più spaventosa, rivela Vinessa Shaw

In un’intervista con EW, Vinessa Shaw, interprete di uno dei tre ragazzi nell’Hocus Pocus originale, ha rivelato che la prima versione dello script del film era molto più spaventosa di quella poi utilizzata durante le riprese. Ecco le sue parole:

Ricordo di aver letto una bozza originale che era molto più spaventosa, e quella era la bozza con cui abbiamo fatto il provino. Quando abbiamo iniziato a girare, è diventata una versione divertente, molto più leggera. Aveva un elemento alla “Tre Marmittoni al femminile” e tutte le coreografie che sono state aggiunte si sono prestate a un film molto più comico, facendo emergere i punti di forza delle attrici.

Alla domanda sulle differenze tra la sceneggiatura originale e il film diretto da Kenny Ortega, Shaw ricorda in particolare:

“[Le tre protagoniste] non brancolavano qua e là andando a sbattere una contro l’altra, era tutto molto più diretto. Erano più simili alla Strega cattiva dell’Ovest nel Mago di Oz; avevano un taglio molto più dark. Sono una triade e non possono fare nulla l’una senza l’altra, cosa che è stata accentuata nella seconda stesura.

Nel sequel ora disponibile su Disney+ (LEGGI LA RECENSIONE), Shaw non compare, così come Omri Katz e Jason Marsden (interpreti degli altri due ragazzi), ma tutti loro si dichiarano disponibili a tornare in un eventuale terzo capitolo. “È una storia così divertente e, ovviamente, il fatto di ricordarla la rende ancora più divertente e l’affetto continua a crescere“, spiega Shaw. Katz, che ha interpretato Max, aggiunge che sarebbe “disposto al 100% a farlo” se si presentasse l’occasione, e anche Marsden parteciperebbe “assolutamente“.

Hocus Pocus 2 è su Disney+ dal 30 settembre. Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione troviamo Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto

FONTE: EW / EW