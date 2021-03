Giornata intensa di riprese sul Lago di Como per il cast di, il nuovo film di Ridley Scott che racconta la storia della famiglia Gucci e dell’omicidio di Maurizio Gucci ordinato dalla sua ex moglie Patrizia Reggiani.

Le star vengono ospitate nell’esclusiva Villa D’Este a Cernobbio, mentre la troupe di oltre 200 persone viene ospitata al Grand Hotel Cadenabbia. Oggi la produzione ha girato diverse scene a Villa Balbiano, una splendida tenuta in riva al lago. Saranno diverse le scene girate in questa località nell’arco di una settimana, e secondo alcune indiscrezioni per una sequenza che sarà ambientata ad Azzano di Mezzegra sono state noleggiate tre “Inglesine”, i tradizionali antichi taxi acquatici, e una grande macchina del fumo per riprodurre la nebbia sul lago.

Sul set oggi erano presenti Lady Gaga (Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci) e Al Pacino (Aldo Gucci). Ecco alcune foto (le trovate tutte in alta risoluzione sul Daily Mail):

Le riprese del film, prodotto dalla MGM, si sono tenute a Roma oltre che in Valle D’Aosta, ora sono in corso a Milano, poi toccheranno Firenze e il Lago di Com0.

Nel cast anche Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver, Jack Huston e Reeve Carney.

Il regista lavorerà su uno script di Roberto Bentivegna basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Scott produrrà il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta. La data d’uscita del film su Gucci è fissata al 24 novembre 2021.

