È all’ Associated Press che i discendenti di Guccio Gucci si sono espressi negativamente nei confronti di, il film di Ridley Scott incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci comissionato da Patrizia Reggiani.

Una delle cugine di secondo grado di Maurizio, Patrizia Gucci, ha infatti fatto appello a Scott chiedendo rispetto per la sua famiglia, temendo che la pellicola si limiti a sfruttare una storia di cronaca senza rispettare la privacy:

Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando l’identità di una famiglia per fare profitto, per incrementare i guadagni del sistema Hollywoodiano… La nostra famiglia ha un’identità, ha una sua privacy. Possiamo parlare di qualsiasi cosa, ma ci sono dei confini che non possono essere oltrepassati.

Patrizia Gucci afferma di aver contattato Giannina Facio, moglie di Scott, per chiedere dei chiarimenti sui temi che affronterà il film, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Molti anni fa Facio incontrò i membri della famiglia Gucci per discutere di un altro progetto che doveva essere incentrato su Paolo (padre di Patrizia) e Aldo Gucci.

Preoccupata dal fatto di non essere stata consultata per questo film, la famiglia ora aspetterà di vedere il risultato finale prima di valutare le azioni da compiere. Secondo quanto riporta l’Associated Press, a infastidire i Gucci anche il casting di alcuni attori. Patrizia Gucci è rimasta sconvolta dalle foto pubblicate dai paparazzi in queste settimane di Pacino come Aldo Gucci:

Mio nonno era un uomo molto bello, come tutti i Gucci, ed era molto alto, aveva gli occhi azzurri ed era molto elegante. È interpretato da Al Pacino, che già non è molto alto, e in queste foto sembra anche basso, grasso, con le basette… veramente brutto. È una vergogna, perché non somiglia affatto a lui.

E su Leto, che interpreta suo padre Paolo:

Orribile, orribile. Mi sento ancora offesa.

Ricordiamo che la produzione collabora, nella realizzazione del film, con il brand Gucci, che ha aperto i propri archivi per quanto riguarda abbigliamento e gioielli. L’azienda è ora di proprietà di Kering, precedentemente PPR. Nel 1993 Maurizio Gucci vendesse le sue quote alla Investcorp.

Negli ultimi giorni sono arrivate online numerose altre foto dal set a Roma, incluse quelle del matrimonio tra Maurizio (Adam Driver) e Patrizia (Lady Gaga) e, oggi, l’omicidio:

Le riprese del film, prodotto dalla MGM, hanno scelto molte ambientazioni italiane tra cui Roma, la Valle D’Aosta, Milano, Firenze e il Lago di Com0.

Nel cast anche Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney.

Il regista lavorerà su uno script di Roberto Bentivegna basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Scott produrrà il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta. La data d’uscita del film su Gucci è fissata al 24 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!