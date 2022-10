How Do You Live? – la produzione del film di Hayao Miyazaki è quasi giunta al termine

La lavorazione di How Do You Live?, prossimo film dello Studio Ghibli diretto dal maestro Hayao Miyazaki pare stia andando avanti senza problemi.

Il produttore Koji Hoshino in occasione dell’inaugurazione del parco a tema dello Studio in Giappone ha rivelato che la produzione del lungometraggio “è andata avanti agevolmente” anche durante il periodo della pandemia e che “sembra si stia avvicinando alla conclusione”.

Il lungometraggio d’animazione How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Per il momento è ancora presto per una data d’uscita.

Quanto attendete il nuovo progetto di Hayao Miyazaki? Aspetterete con noi altri lunghi anni per vederlo? Qual è il vostro film d’animazione preferito dello Studio Ghibli?

FONTE: The Film Stage