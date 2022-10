Hugh Jackman cita Wolverine per augurare un buon compleanno a Ryan Reynolds

In attesa di vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman in azione nell’attesissimo Deadpool 3, il caro Wolverine cinematografico ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al collega e amico.

Jackman ha infatti registrato un video di auguri in cui cita anche una nota battuta di Logan/Wolverine, ovvero: “Sono il migliore in quello che faccio. Ma quello che faccio non è bello”.

ùPotete vedere il video qua sotto:

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

