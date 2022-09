Deadpool 3: Ryan Reynolds annuncia il ritorno di Hugh Jackman, ecco la data d’uscita

Come un fulmine a ciel sereno, Ryan Reynolds ha annunciato che Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3.

“Ciao a tutti, siamo estremamente tristi per aver saltato la D23, ma abbiamo lavorato sodo al prossimo film di Deadpool per molto tempo” dice Reynolds nel video pubblicato sui suoi social. “Ho dovuto scavare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nell’UCM ovviamente deve essere speciale. Dobbiamo essere fedeli al personaggio, trovare profondità, motivazioni, perché ogni Deadpool deve essere unico“.

A un certo punto sullo sfondo si intravede Hugh Jackman a cui Reynolds dice: “Ehi, Hugh, ti va di interpretare Wolverine ancora una volta?“. “Sì, certo” ribatte l’attore.

Il video si conclude con il logo e la data d’uscita: 6 settembre 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

Quanto attendete il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!