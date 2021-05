LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds spiega come il basso budget di Deadpool abbia giocato a favore del film

Era da un po’ che non avevamo modo di assistere a un nuovo capitolo della “love story social” fra, ma, a colmare la lacuna, ci ha pensato proprio l’ex interprete di Wolverine.

Hugh Jackman ha difatti postato un video sul suo profilo Twitter in cui, tramite le parole dell’agente Dobkowski della polizia di New York, dà un consiglio di carriera al collega e amico. Nel filmato, girato dal punto di vista di Hugh jackman, l’agente dice:

Hey Ryan, devi ingaggiare questo ragazzo in Deadpool 3, anche solo per un cammeo di dieci minuti. Sarebbe fantastico. Quel film sarebbe spettacolare, grandioso, farebbe esplodere il box office.

Officer Dobkowski is doling out incredibly smart career advice for @VancityReynolds. Sharing is caring. pic.twitter.com/r4LWBohQEM — Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 1, 2021

Deadpool 3, che è stato confermato dai Marvel studios e da Ryan Reynolds, era comunque già in fase di sviluppo quando la 20Th Century Fox era ancora una major a sé. E stando a quanto rivelato dalla star canadese su Twitter svariate settimane fa, doveva essere un road movie in cui il Mercenario Chiacchierone sarebbe effettivamente apparso sul grande schermo insieme a Wolverine.

Prima che la Disney comprasse la Fox, Deadpool 3 doveva essere un film on the road con Deadpool e Logan. In stile Rashomon. Dico davvero.

Al momento non si sa quando, il film, entrerà effettivamente in fase di produzione e riprese. Nel trailer che abbiamo visto poco fa dedicato al futuro cinematografico dei Marvel Studios, Deadpool 3 non viene, chiaramente, menzionato in alcun modo.

Vi piacerebbe assistere a un cammeo di Hugh Jackman nel terzo film di Deadpool? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

BadTaste è anche su Twitch!