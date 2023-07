Ospite del podcast The Rewatchables, Jennifer Lawrence ha rivelato di aver quasi rifiutato di recitare nella saga di Hunger Games (dove interpreta la protagonista Katniss Everdeen) in quanto preoccupata dall’immenso fandom che ne sarebbe derivato.

La vincitrice dell’Oscar ha spiegato di aver provato a parlare con alcune persone di quanto fosse preoccupata nell’entrare a far parte di un franchise enorme, ma che nessuno ha capito cosa stesse cercando di dire. Ecco le sue parole:

È stato così difficile spiegarlo alle persone. Mi dicevano: “Non credo che tu capisca questo livello di fama“… Pensavo che sarebbe stato come Twilight, una fama a livello di quella di Twilight, e non è mai stata una cosa che avevo in mente.

Prima di ottenere quella di Katniss, l’attrice aveva infatti sostenuto un provino per la parte di Bella Swan, poi andata a Kristen Stewart (qui il suo recente ricordo dell’esperienza). Invece di essere una superstar, Lawrence puntava semplicemente a lavorare a progetti di qualità. “Volevo fare film indie e belli, ma non essere la persona più famosa del pianeta“, ha detto, aggiungendo che sarebbe stata “infelice” se avesse ottenuto la parte in Twilight. “È una vita molto diversa da quella che mi ero immaginata“.

Vi ricordiamo che il prossimo novembre arriverà al cinema il prequel di Hunger Games, dal titolo Ballata dell’usignolo e del serpente, in cui Lawrence non comparirà. Potete invece ritrovare l’attrice in Fidanzata in affitto, attualmente nelle sale.

FONTE: Spotify

