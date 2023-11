In un’intervista con EW, Francis Lawrence, regista di Hunger Games: la Ballata dell’usignolo e del serpente (GUARDA IL TRAILER), ha rivelato un retroscena sulla lavorazione del film. Quest’ultimo, in arrivo al cinema 15 novembre, sarà infatti il più lungo della saga cinematografica e così:

C’è stato un momento in cui ho pensato: “Facciamo due film?”. E poi ho deciso: “No, non imboccheremo un’altra volta questa strada”.

Il romanzo originale è decisamente lungo ed è ambientato all’epoca dei decimi Hunger Games. Il film sarà diviso in tre capitoli: il primo racconta i primi anni del giovane Snow all’Accademia, il secondo racconta gli Hunger Games, mentre il terzo è incentrato sul rapporto tra Coriolanus e Lucy Gray. La produttrice Nina Jacobson ha spiegato che la lunghezza del libro “era decisamente preoccupante,” anche se il film “scorre molto velocemente”.

Vi ricordiamo infatti che il terzo film della saga principale, Hunger Games: il Canto della Rivolta, era stato diviso in due parti, uscite rispettivamente nel novembre 2014 e nel 2015. Recentemente, Lawrence si era detto pentito della scelta che a suo tempo aveva diviso i fan: in quest’articolo le sue parole.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film di Hunger Games nostra scheda. Di seguito, la sinossi:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.