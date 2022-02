Secondo quanto rivelato da TheDisInsider.com i fratelli Russo svilupperanno per la piattaforma Disney+ un film d’animazione basato su, libro per ragazzi scritto da Judy Blume.

Scritto da Amos Vernon e Nunio Randazzo il progetto segue la storia della famiglia Hatcher. Il dodicenne Peter Hatcher ha quasi tutto: due genitori boomer, una perfetta tartaruga, la sua cameretta in un angusto appartamento di Manhattan, il suo migliore amico Jimmy e otto intere settimane di vacanze estive davanti a lui – ma un solo, enorme problema. Farley Drexel Hatcher, suo fratello di 3 anni, alias Fudge. Fudge non è solo un problema, è un tornado, uno tsunami, una super tempesta, una bomba di caos e distruzione. E quando il bambino sfugge alla supervisione del fratello maggiore avrà inizio un’epica avventura per le strade di New York.

Pubblicato per la prima volta nel 1908 Superfudge si pone come seguito di Tales of a Fourth Grade Nothing. Una serie televisiva basata sul romanzo e intitolata Fudge andò in onda dal 1995 al 1997.

I fratelli Joe e Anthony Russo produrranno il lungometraggio attraverso la AGBO.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto dei fratelli Russo? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!