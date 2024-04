In questi giorni si sta parlando parecchio dei Griffin perché la popolare serie animata di Seth MacFarlane festeggia il quarto di secolo.

Da anni, si parla del possibile arrivo di un film dei Griffin che, però, non si è mai concretizzato. In una recente intervista, Seth MacFarlane si è “assunto la colpa” della cosa spiegando:

So da ben 15 anni come sarà il film dei Griffin, è che non ho mai avuto il tempo di mettermi al lavoro su di esso!