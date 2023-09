Ne I mercenari 4, ora nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE), fa il suo ingresso nel cast Megan Fox nei panni di Gina, amante di Lee Christmas (Jason Statham). All’inizio del film vediamo una scena in cui i due personaggi lottano in maniera molto provocante e, in un’intervista con CB, il regista Scott Waugh ha rivelato un retroscena sulla sua realizzazione.

Ecco le sue parole:

È stato emozionante perché si trattava di qualcosa che non doveva essere violento e che doveva essere un po’ scherzoso. Il bello di quel combattimento, quello che amo di più, è che abbiamo parlato con Alan [Ng], il coreografo dei combattimenti, per renderlo davvero giocoso e divertente, ma abbiamo collaborato con Jason e Megan per inventare queste battute nel bel mezzo del combattimento. E tutte queste battute non erano scritte [nella sceneggiatura]. Sono venute fuori tra Jason e Megan e ogni volta ne hanno inventata una. E se mi faceva ridere, la inserivamo nel film.

Un contributo degli attori sottolineato anche da Ng:

Scott aveva la sua visione e ci ha esposto la sua idea di creare una scena di combattimento sexy, provocante e divertente che mostrasse quanto sia abile Megan. Jason è stato molto coinvolto nel condividere le idee per i movimenti e le prese. Ha funzionato molto bene.

Ne I mercenari 4 il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all’esperienza e alla forza bruta che li caratterizza. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

