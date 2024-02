Quando, nel 2019, alla Star Wars Celebration di Chicago, Ian McDiarmid si è palesato sul palco del Celebration Stage al termine del reveal del trailer de L’ascesa di Skywalker intimando alla regia, con la voce di Palpatine, di far partire per una seconda volta il filmato, le migliaia di persone presenti nell’arena esplosero in un boato.

Noi di BadTaste c’eravamo e abbiamo registrato il video che trovate qua sotto:

C’era davvero molta attesa per il ritorno di Palpatine nel nono capitolo della saga anche se poi, alla cosiddetta, prova dei fatti, la delusione per come è stata gestita la cosa nel film è stata, perdonateci l’assonanza involontaria, palpabile.

In molti hanno trovato molto difficile riuscire a conciliare la contentezza data dal rivedere in scena in un lungometraggio di Star Wars il perfido Imperatore galattico di Ian McDiarmid con il modo in cui lo snodo narrativo veniva effettivamente gestito. E lo scoprire che Rey era, di fatto, sua nipote non faceva altro che peggiorare una situazione che ha portato Star Wars 9 a “meritarsi” una pagina su Know your meme dedicata alla nota battuta pronunciata da Poe Dameron relativa al fatto che, in qualche modo, Palpatine era tornato.

Ian McDiarmid su Palpatine: “Ha sempre un piano B”

A margine delle interviste celebrative dei 25 anni dell’Episodio I pubblicate da Empire (ECCO I DETTAGLI), il magazine ha pubblicato alcune dichiarazioni di Ian McDiarmid sul ritorno in scena di Palpatine nel nono Star Wars uscito in sala nel 2019.

Un ritorno che l’attore difende perché Palpatine ha sempre diversi assi nella manica.

Molte persone hanno definito ridicolo il suo ritorno. Certo, era morto alla fine di Il Ritorno dello Jedi! E francamente, penso che anche George credesse di avermi ucciso. Ma J.J. Abrams pensava che sarebbe stata una buona idea e non mi sono di certo messo a discutere con lui. Ho sempre pensato che Palpatine avesse un piano B – probabilmente anche un piano C, D, E e F. Poi era un esperto in clonazione, quindi…

Poi aggiunge anche di apprezzare particolarmente come si debba a Palpatine tutto – o quasi – ciò che di perfido avviene nella galassia di Star Wars:

La cosa di cui sono più contento, e sai, questa cosa è emersa solo quando mi hanno chiesto di tornare per L’Ascesa di Skywalker, è che ogni atto malvagio in tutta la saga di Star Wars è direttamente o indirettamente attribuibile a quel personaggio. Lui è il male assoluto ed è stranamente soddisfacente come arco narrativo. Mi sento fortunato di essere stato in grado d’interpretarlo, gli altri cattivi del cinema ora devono competere con quello.

La vita sessuale di Palpatine secondo Ian McDiarmid

Già, i cloni. Nel film si scopre infatti che Rey è, sostanzialmente, la figlia di Dathan, uno degli ibridi umani realizzati dai cultisti Sith su Exegol impiegando il patrimonio genetico dell’Imperatore. Ed è per questo che Ian McDiarmid, chiacchierando con Empire, si permette anche di scherzare sulla vita sessuale dell’Imperatore:

Per favore, non indagate troppo sulla questione, m sì, lui fa sesso. È un’idea terribile pensare a Palpatine che fa sesso, in qualsiasi forma. Ma poi, naturalmente, forse non l’ha fatto. Forse è tutto legato ai midi-chlorian – e non chiedetemi cosa siano! ha detto McDiarmid, offrendo nuove possibilità per l’origine di Palpatine. “Non fidarti mai di tua nipote!”. È questa la maglietta che Palpatine ha fatto stampare. Poco dopo la sua morte!

Se state seguendo le varie serie di Star Wars disponibili in streaming su Disney+ sapete già che, in un modo o nell’altro, si sta cercando di apporre la proverbiale “pezza” sulla questione di come Palpatine sia tornato in vita.

FONTE: Empire

