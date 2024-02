Il prossimo maggio Star Wars: la minaccia fantasma compirà 25 anni, e per celebrare questa ricorrenza la Disney distribuirà nuovamente il film di George Lucas al cinema nel weekend del May the 4th, ovvero dal 3 al 5 maggio. Per il momento non sappiamo se anche l’Italia parteciperà a queste proiezioni speciali, ma nel frattempo Empire Magazine ha iniziato le celebrazioni dedicando la cover story del prossimo numero del magazine proprio a La minaccia fantasma, con interviste esclusive, approfondimenti, foto speciali e tre copertine esclusive (di cui una illustrata).

Non è tutto, in vista dell’uscita del film a maggio Matt Ferguson ha realizzato una nuova locandina speciale che potete vedere qui sotto.

Nell’intervista ad Hayden Christensen pubblicata ieri, l’attore ripercorre gli ultimi 25 anni:

È stato un viaggio davvero pazzesco, ed essere arrivato dove sono ora è davvero importante per me. Penso che questi film abbiano retto molto bene la prova del tempo. Sembra quasi una rivincita per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Tutti quelli che hanno lavorato a quei film sapevano che stavamo facendo qualcosa di speciale. Volevamo fare del nostro meglio, ci tenevamo tantissimo. Vedere l’affetto che provano i fan oggi è veramente bello.

Christensen ripensa all’iconica e drammatica scena in cui i piccoli Jedi muoiono nel terzo film:

Si è parlato molto di quella scena quando l’abbiamo girata, e sono felice che George l’abbia fatta. Fu una mossa coraggiosa. E sconvolgente. I bambini sembrano dimenticarsi di quella sequenza quando mi incontrano! Non hanno alcuna paura né si sentono intimiditi… vogliono solo incontrare Anakin.

L’attore sente di aver raggiunto un equilibrio nel suo rapporto con questo ruolo:

All’inizio mi sono sentito un po’ travolto, ma ero anche un giovane uomo molto sicuro di sé e volevo lasciare il segno. Immagino che se avessi qualche consiglio da dare al me più giovane, sarebbe: abbi pazienza. Perché il viaggio con questo personaggio e Star Wars è stato altalenante… ora, invece, mi sento perfettamente a mio agio. Quindi: pazienza.

