Il gladiatore 2: Denzel Washington in trattative per un ruolo

Deadline riporta in esclusiva che, dopo Barry Keoghan, anche Denzel Washington è in fase di trattative per entrare a far parte del cast de Il gladiatore 2, la pellicola che Ridley Scott si appresta a girare nelle prossime settimane.

Si tratterebbe di una rimpatriata tra regista e attore a quasi 16 anni da American Gangster, il film del 2007 in cui Denzel Washington interpretava Frank Lucas.

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen).

La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

