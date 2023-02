Il gladiatore 2: Paul Mescal non è interessato a parlare della sua preparazione fisica

Paul Mescal è decisamente sulla cresta dell’onda fra la nomination all’Oscar come Migliore attore protagonista ricevuta per Aftersun e l’ingaggio per Il gladiatore 2 di Ridley Scott.

Parlando con l’Hollywood Reporter, Paul Mescal ha spiegato che, per Il gladiatore 2, dovrà necessariamente effettuare degli allenamenti per assumere una forma fisica adatta, ma che, contrariamente a quanto fatto da altri suoi colleghi e colleghe, non parlerà pubblicamente della cosa pubblicizzandola in ogni dove perché non la ritiene interessante:

Con pellicole come questa e con i film di supereroi c’è spesso un focus su questo aspetto che però non trovo interessante. Chiaramente è richiesta una certa robustezza fisica per questo personaggio, ma, a parte sapere ciò, non m’interessa altro. Questo ragazzo dovrà saper combattere ed essere come una bestia. Qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto mi sembrerà adeguato per lui sarà quello che farò. Certe volte guardo un film e penso “Quella persona non sembra vera!”.

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter via Screen Rant