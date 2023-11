A dispetto di quanto riportato nelle ultime ore da giornali come il Daily Mail, Jim Carrey non tornerà a interpretare il Grinch in un altro film.

Un portavoce dell’attore ha infatti confermato a People che la notizia è falsa: “Non c’è verità nella notizia che Jim tornerà a interpretare il Grinch in un sequel“.

Ricordiamo che l’anno scorso l’attore era apparso dubbioso in merito alla possibilità di interpretare personaggi del passato:

Non mi viene in mente nessuno che vorrei tornare a interpretare. Spesso quando realizzi qualcosa che colpisce le persone e ne fai un sequel, non si ottiene lo stesso risultato. Se torni a farlo molto dopo tempo, finisci per imitarti, non usi più la tua ispirazione iniziale.

Cosa ne pensate? Vorreste rivedere Jim Carrey nei panni del Grinch? Ditecelo nei commenti!

Trovate Badtaste anche su TikTok!

Classifiche consigliate