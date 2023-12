Paul Giamatti racconta nel podcast Happy Sad and Confused di aver amato recitare in Il pianeta delle scimmie di Tim Burton (2001). Questo perché adorava il suo look…

È stato il paradiso dall’inizio alla fine. Amavo recitare in quella parte così tanto che non volevo togliermi il makeup.

Ricordiamo che Giamatti interpretava un orangotango parlante di nome Limbo.

C’erano giorni in cui ci truccavano, ma poi non recitavamo e Tim Burton ci diceva: “Mi dispiace tanto” e io invece pensavo: “Sono così felice di indossare questo c***o di trucco”. Perché era un mio sogno di bambino fare parte di Il pianeta delle scimmie. Pensavo: se non dovessi recitare mai più sarei così contento di aver potuto interpretare un orangotango parlante.