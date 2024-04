Dopo aver conquistato il box-office giapponese, americano, europeo e anche l’Oscar come miglior film d’animazione, Il ragazzo e l’airone sta concludendo con il botto il suo viaggio nei cinema mondiali. Il film di Hayao Miyazaki ha infatti raggiunto un risultato storico al box-office cinese, raccogliendo la bellezza di 74.1 milioni di dollari in cinque giorni. È il miglior debutto di sempre per un film d’animazione non cinese (ha battuto i 55.2 milioni in quattro giorni di The First Slam Dunk), ed è anche il terzo miglior debutto per un film non cinese dall’inizio della pandemia, battendo i 69.9 milioni di Godzilla vs. Kong, uscito nel 2021.

Un dato straordinario che porta il cinema di Hayao Miyazaki all’apice della popolarità in Cina, ultimo territorio in cui verrà distribuito prima del lancio in streaming su Netflix.

Durante la sua lunga corsa iniziata a luglio dell’anno scorso, Il ragazzo e l’airone ha raccolto 60.7 milioni di dollari in Giappone, 46 milioni di dollari negli Stati Uniti e Canada, 14.8 milioni in Corea del Sud e 12.3 milioni in Francia.

In tutto il mondo ha incassato quasi 250 milioni di dollari.

Fonte: BOM

