Quali saranno i collegamenti fraa prescindere dalla presenza di Scarlet Witch nel lungometraggio Marvel Studios diretto da? Non lo sappiamo ancora anche se, presumibilmente, non ci resta altro che attendere venerdì per avere un’idea più chiara in merito a questi legami.

In una recente chiacchierata con TVLine, il regista della serie TV proposta in esclusiva da Disney+, Matt Shakman ha parlato proprio dei collegamenti fra WandaVision e Doctor Strange 2 fornendo una risposta che gioca tutta sul dire e non dire. Anzi, sul non dire principalmente.

Quello che abbiamo cercato di fare è stato creare una storia con una narrazione completa per quanto riguarda gli accadimenti a Westview nel New Jersey, con la speranza di fornire una risoluzione effettiva a questa storia, qualcosa di effettivamente soddisfacente e sorprendente per i fan. Ma la storia di Wanda continuerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e c’è davvero tanto di lei da raccontare. Per questo [quella di WandaVision ndr.] è solo una porzione di un’esistenza molto ricca ed estremamente complicata.

Nel cast della serie ci sono Elizabeth Olsen e Paul Bettany che riprendono i ruoli di Scarlet Witch e Visione. Teyonah Parris interpreta Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau che avevamo conosciuto in Captain Marvel. Quella bambina che interagiva con Carol Danves è cresciuta ed è diventata un’agente della agenzia SWORD (Sentient Weapon Observation Response Division). Kathryn Hahn interpreta Agnes, una vicina di casa della coppia. Kat Dennings riprende il ruolo di Darcy Lewis che aveva interpretato in Thor e Thor 2. Randall Park riprenderà il ruolo dell’agente FBI Jimmy Woo.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulla serie, i cui eventi sono ambientati dopo quanto accaduto nel film Avengers: Endgame, sono disponibili nella nostra scheda.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.