Come sapete, da ieri sono aperte ufficialmente le prevendite dell’edizione 4K de, che tornerà in sala in vista dei festeggiamenti per il ventennale dell’uscita del primo film, che nel nostro paese ricorrerà a gennaio 2022. Noi vi abbiamo segnalato le prevendite delle proiezioni che si terranno ad Arcadia Cinema a Melzo, e in particolare i tre eventi che abbiamo organizzato per celebrare la trilogia dicon voi.

In molti però ci hanno scritto chiedendoci se altri cinema in Italia proporranno i film, e oggi possiamo confermarvi definitivamente che sì, la Warner Bros. punta a un’ampia distribuzione in tutta Italia. Le date in cui la trilogia sarà disponibile saranno quelle che vi avevamo rivelato in esclusiva qualche giorno fa:

22/26 luglio – La compagnia dell’anello

27/30 luglio – Le due torri

31 luglio / 3 agosto – Il ritorno del re

Arcadia Cinema si è portato avanti nell’annunciare le prevendite (e i biglietti, ci teniamo a sottolineare, stanno andando via molto rapidamente!), ma nelle prossime settimane molti altri cinema le apriranno. La Warner diffonderà comunicazioni a riguardo più a ridosso dell’uscita dei film. Non sappiamo ancora il numero delle sale che proporranno la trilogia, ma possiamo confermarvi che sarà un lancio nazionale.

