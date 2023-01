Iman Vellani trova “bizzarro” l’ingresso di Harry Styles nell’Universo Marvel con Eternals

Con Eternals, Harry Styles ha fatto il suo ingresso nell’universo Marvel nei panni di Eros, interpretando il personaggio per una scena dei titoli di coda.

AP Entertainment ha chiesto un commento a Iman Vellani, star di Ms. Marvel:

Oh, è tutto così bizzarro! Non lo so, è strano. Mi chiedo se porteranno avanti la cosa e faranno qualcosa con il personaggio, o se l’hanno messa lì solo per stuzzicare. So che Chloe Zhao è una grande fan di Harry Styles, ma così il fandom di Harry Styles finirebbe nel fandom dell’UMC, quanto sarebbe caotico?