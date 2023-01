In un anno difficile come il 2022 per quel che concerne la ripresa del mercato del cinema in sala in tempo di pandemia e “assalto” dello streaming, i cinecomic, al netto delle inevitabili flessioni al ribasso del box office (in cui una parte della “colpa” è imputabile anche alle major e case di distribuzione data la scarsità di prodotto proposto in sala), sono state una garanzia di lauti incassi.

Escludendo i quasi due miliardi incassati da Spider-Man: No Way Home che, nonostante la coda lunga avuta al botteghino nel corso del 2022 (fonte: Box Office Mojo) è formalmente una pellicola del dicembre 2021, la classifica dei film di maggior successo commerciale del 2022 (fonte: Box Office Mojo) vede ben quattro cinecomic in Top Ten e altri due nelle posizioni dalla undici alla venti.

C’è, pertanto, una comprensibile aspettativa verso i cinecomic in arrivo al cinema in un 2023 che, si spera, possa essere foriero di maggiori soddisfazioni tanto per gli esercenti quanto per un pubblico che forse, per tornare stabilmente e continuativamente in sala, ha bisogno con costanza di titoli forti, di richiamo.

Scopriamo insieme quali sono, in ordine cronologico di uscita in sala, i nove cinecomic più attesi del 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Marvel Studios, 15 febbraio

L’epica avventura Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, diretta da Peyton Reed e prodotta da Kevin Feige e Stephen Broussard, arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Shazam! Furia degli Dei | Warner Bros, 16 marzo

Diretto come il primo capitolo da David F. Sandberg, Shazam 2! Fury of the God vede nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include, oltre al regista Sandberg, il direttore della fotografia Gyula Pados (del franchise “Jumanji”), lo scenografo Paul Kirby (“The Old Guard,” “Jason Bourne”) e il montatore Michel Aller (“Shazam!,” “The Nun”). Il supervisore musicale è Season Kent (“DC League of Super-Pets,” “La Famiglia Addams 2”) mentre il compositore è Christophe Beck (“Free Guy – Eroe Per Gioco,” “Frozen II”). I supervisori degli effetti visivi sono Bruce Jones (“Aquaman,” “It”) e Raymond Chen (“Alita: Angelo della Battaglia,” “Shark – Il Primo Squalo”). La costumista è Louise Mingenbach (“Jumanji: The Next Level,” “Godzilla: King of the Monsters”).

Guardiani della Galassia Vol 3 | Marvel Studios, 3 maggio

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane. Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse | Sony, 2 giugno

È il primo dei due sequel di Spider-Man: un nuovo universo, l’acclamato cartoon uscito nelle sale nel 2018 vincitore per il Premio Oscar come il Miglior film d’animazione agli Oscar del 2019. Per questo secondo film, cui farà poi seguito il 24 marzo del 2024 anche Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i produttori hanno promesso un’art direction anche più ambiziosa di quella del primo, basata su ben sei stili d’animazione differenti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

The Flash | Warner Bros, 16 giugno

The Flash è il cinecomic di Andy Muschietti che riporterà in scena il Velocista Scarlatto interpretato da Ezra Miller. Nel blockbuster ritroveremo anche i Batman di Ben Affleck e di Michael Keaton.

The Marvels | Marvel Studios, 28 luglio

Protagoniste del film saranno Brie Larson e Iman Vellani, di ritorno nei panni di Captain Marvel e Ms Marvel, ma non solo. Accanto a loro troveremo Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau dopo aver visto il personaggio in WandaVision e Samuel L. Jackson ancora una volta in quelli di Nick Fury.

Zawe Ashton è stata invece scelta per interpretare l’antagonista.

In piena tradizione Marvel, non si sa ancora molto della trama e, dato il collegamento con la serie Tv di Ms Marvel, resta da capire è cosa sia successo nel finale della serie poc’anzi citata, quando cioè vediamo che tutto a un tratto la giovane ragazza che viene risucchiata dal bracciale e Carol Danvers comparire al suo posto in camera sua. Nella sequenza, Captain Marvel non capisce come sia finita sulla Terra, e si stupisce della quantità di poster nella camera di Kamala.

Blue Beetle | Warner Bros, 18 agosto

Blue Beetle racconta le vicende di Jamie Reyes, un teenager che acquista superpoteri come super forza, velocità e un’armatura quando un piccolo scarabeo si attacca a lui. Nei fumetti originali si tratta di un magico artefatto egizio, ma il film è basato sulla versione del 2006 del personaggio, dove lo scarabeo è in realtà una tecnologia aliena.

Kraven il Cacciatore | Sony, 6 ottobre

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore vede nel cast Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero).

Aquaman e il regno perduto | Warner Bros, 25 dicembre

Dopo l’impressionante risultato al box-office ottenuto col primo film, James Wan e Jason Momoa tornano con un secondo capitolo che si prospetta anche più spettacolare e divertente. È stato proprio Momoa a rivelare che nella pellicola ci sarà anche Ben Affleck nei panni di Batman (anche se probabilmente si tratterà solo di un cammeo).

Qual è il cinecomic che attendete maggiormente fra quelli in arrivo nel 2023? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello sazio dei commenti qua sotto!

