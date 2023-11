The Marvels

Durante una recente intervista con New Rockstars, Iman Vellani ha parlato di The Marvels, il film di Nia DaCosta ora al cinema e più nel dettaglio della scena dei titoli di coda.

Come noto, Bestia questa volta è stato realizzato in digitale, perciò Kelsey Grammer non ha dovuto indossare trucco o protesi di alcun tipo.

“Hanno voluto flexare con quella CGI” ha commentato l’attrice, sottolineando l’ostentazione dei Marvel Studios.

Ha poi risposto a una domanda su quale crede sia l’universo di X-Men in cui Monica è finita:

Qualunque universo di X-Men va bene… anzi, no, non è vero! Mi rifiuto ancora di vedere Dark Phoenix.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

