Con 7.5 milioni di dollari, Fast X parte meglio del previsto negli Stati Uniti alle anteprime di giovedì sera. Negli ultimi giorni, infatti, le proiezioni sull’esordio del film nel primo weekend erano state ribassate, e si parlava di circa 60 milioni di dollari in tre giorni: sarebbe il settimo miglior risultato in una saga composta da undici film, al pari dello spin-off Hobbs and Shaw.

Ma in realtà c’è l’impressione che il blockbuster possa superare le aspettative, chiudendo in realtà il weekend intorno ai 70 milioni di dollari: molto dipenderà dal passaparola.

E a proposito di passaparola, in Cina il film continua a tenere molto bene: nella giornata di venerdì ha incassato 10.8 milioni di dollari, con un incremento su giovedì e un totale di 37.1 milioni di dollari in tre giorni. Si prevede quindi che solo in Cina possa chiudere un weekend lungo da 70/80 milioni di dollari, contribuendo a un weekend d’esordio globale intorno ai 300 milioni di dollari.

In aggiornamento con i dati internazionali di giovedì

Fonte: Variety

