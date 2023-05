Ottimo esordio al box-office italiano per Fast X: il decimo episodio del franchise di Fast & Furious ha incassato un milione di euro (per la precisione 997 mila euro) nella giornata di giovedì, con una media di oltre 2.200 euro per sala, il tutto in un infrasettimanale. Dopo Super Mario Bros – il film (1.2 milioni di euro), è il miglior debutto dell’anno, battendo anche Guardiani della Galassia Vol. 3 (840mila euro).

Sarà interessante seguire l’andamento nel corso del weekend. Non sarà possibile fare confronti con Fast & Furious 9, che debuttò ad agosto del 2021 proprio in occasione dell’istituzione dell’obbligo di green pass (a fine corsa la pellicola arrivò a soli 4 milioni di euro).

Al secondo posto giovedì troviamo Guardiani della Galassia Vol. 3, che incassa altri 109 mila euro e sale a 8.6 milioni di euro complessivi.

Molto distante, al terzo posto, troviamo Il Sol dell’avvenire, con 11mila euro e un totale di 3.5 milioni di euro. Al quarto posto Book Club – Il capitolo successivo, che incassa 10mila euro e sale a 320 mila euro.

Infine al quinto posto Super Mario Bros. – il film incassa altri 9mila euro e sale a 19.8 milioni di euro: nel weekend dovrebbe superare i venti milioni complessivi.

INCASSI ITALIA GIOVEDI 18 MAGGIO 2023

Fast X: €997,334 – Tot. €997,862 Guardians of the Galaxy Vol. 3: €109,807 – Tot. €8,657,371 Il Sol Dell’Avvenire: €11,580 – Tot. €3,560,155 Book Club 2 – Il Capitolo Successivo: €10,625 – Tot. €320,283 The Super Mario Bros. Movie: €9,769 – Tot. €19,860,938 La Quattordicesima Domenica Del Tempo Ordinario: €8,813 – Tot. €626,232 Ritorno a Seoul (Retour à Seoul): €7,217 – Tot. €76,175 La Casa – Il Risveglio Del Male (Evil Dead Rise): €6,044 – Tot. €2,873,439 Love Again: €5,219 – Tot. €209,033 The First Slam Dunk: €4,638 – Tot. €498,074

Fonte: Cinetel

