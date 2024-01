Incassi globali in forte crescita nel 2023, secondo le analisi di Gower Street Analytics, che nelle prossime settimane rilascerà i dati definitivi. Le stime iniziali parlano di 33.9 miliardi di dollari raccolti in tutto il mondo durante l’anno, pari a una crescita del 30.5% rispetto al 2022 (ma ancora in calo del 15% rispetto al triennio pre-pandemico). Le attuali previsioni per il 2024 non sono però rosee: si parla di un nuovo calo, questa volta del 7% rispetto al 2023, per un incasso di circa 31.5 miliardi di dollari. Il motivo è presto detto: i sei mesi di scioperi che hanno paralizzato Hollywood hanno avuto come conseguenza lo slittamento di numerosi film inizialmente presenti nel calendario 2024, e il rinvio di importanti produzioni.

A guidare gli incassi globali è ancora una volta il mercato americano, con circa 9 miliardi di dollari, in crescita del 21% rispetto al 2022 ma ancora in calo del 21% rispetto al triennio pre-pandemico. Cala la quota mercato: nel 2022 gli USA contavano il 28.9% degli incassi mondiali, nel 2022 questa cifra scende al 26.8%. Prevediamo che nel 2024 la quota scenda ancora di più per i motivi sopra detti. Un’analisi dettagliata degli incassi dell’anno negli USA è disponibile in questo nostro approfondimento.

Il recupero cinese

Il mercato cinese ha raccolto 7.7 miliardi di dollari (54.91 miliardi di RMB), con un balzo dell’83% rispetto al 2022 e soprattutto un calo di solo il 6% rispetto al triennio pre-pandemico. Prima della pandemia, la Cina correva verso il traguardo di più grande mercato cinematografico mondiale, ma il sorpasso degli Stati Uniti è stato interrotto prima dalla pandemia e poi dalla successiva fase di pseudo-autarchia che ha visto diminuire enormemente i titoli americani distribuiti nel paese, e quindi anche gli incassi. Nel 2023 i film Hollywoodiani distribuiti in Cina sono cresciuti, cosa che ha contribuito anche a far crescere gli incassi in generale, ma l’anno è stato dominato dai titoli locali. I film americani di maggior successo sono Fast X, Meg 2 (co-produzione cinese), Transformers: il risveglio, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Oppenheimer.

Il resto del mondo

Togliendo Cina e Stati Uniti, il resto del mondo ha generato 17.1 miliardi di dollari nel 2023, con una crescita del 20% sul 2023 e un calo del 15% sul triennio pre-pandemico. L’area EMEA ha raccolto 9 miliardi di dollari, i territori del Pacifico (Cina esclusa) hanno raccolto 5.5 miliardi di dollari, con il Giappone a guidare la ripresa. L’America Latina ha raccolto 2.66 miliardi di dollari, in calo solo dell’8% rispetto al triennio pre-pandemico.

I territori con i maggiori incassi globali escludendo gli Stati Uniti e la Cina (e manca l’India):

Giappone – 1.48 miliardi Regno Unito – 1.36 miliardi Francia – 1.35 miliardi Germania – 1.01 miliardi Corea del Sud – 970 milioni Messico – 940 milioni Australia – 670 milioni Italia – 550 milioni Spagna – 540 milioni

Nella top-15 dei territori con i maggiori incassi dell’anno, solo l’Olanda ha segnato una crescita rispetto al triennio pre-pandemico (+3%). A livello globale, però, luglio e agosto hanno segnato una netta crescita rispetto al triennio (+17% e +1%).

La classifica dei maggiori incassi globali del 2023

Barbie – $1,439,851,123 (USA: $636,227,578 / Resto del mondo: $803,623,545) Super Mario Bros. – il film – $1,363,250,724 (USA: $574,934,330 / Resto del mondo: $788,316,394) Oppenheimer – $954,739,538 (USA: $326,103,585 / Resto del mondo: $628,635,953) Guardiani della Galassia Vol 3 – $845,468,744 (USA: $358,995,815 / Resto del mondo: $486,472,929) Fast X – $714,581,860 (USA: $146,126,015 / Resto del mondo: $568,455,845) Spider-Man: Across the Spider-Verse – $682,624,639 (USA: $381,311,319 / Resto del mondo: $301,313,320) Mǎn Jiāng Hóng (满江红) – $673,596,577 (Cina: $673,596,577) The Wandering Earth 2 (流浪地球2) – $604,460,538 (Cina: $599,437,406 / USA: $5,023,132) La sirenetta – $568,345,048 (USA: $298,172,056 / Resto del mondo: $270,172,992) Mission: Impossible Dead Reckoning Part One – $566,325,939 (USA: $172,135,383 / Resto del mondo: $394,190,556)

